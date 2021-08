Seminário discute transporte rodoviário autônomo de cargas

Caminhoneiros autônomos respondem por 60% do transporte de mercadorias no País - (Foto: José Fernando Ogura/Agência de Notícias do Paraná)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove seminário na segunda-feira (30) para discutir a situação do transporte rodoviário autônomo de cargas no Brasil.

O evento é uma iniciativa do deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE) e será realizado em parceria com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) no plenário 11.

Segundo o parlamentar, os caminhoneiros autônomos são responsáveis por cerca de 60% da movimentação de bens e mercadorias no País.

A solenidade de abertura, marcada para as 9 horas, contará com a presença, além de Patriota, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do presidente da comissão, Carlos Chiodini (MDB-SC); do secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello da Costa Vieira; e do presidente da CNTA, Diumar Bueno.

Confira a programação completa do seminário

Das 10 horas às 13 horas, ocorrerá painel sobre "contratação direta do caminheiro autônomo". Debaterá esse tema com os deputados: o diretor-executivo da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, Luiz Henrique Teixeira Baldez; o coordenador nacional do Projeto de Documentos Fiscais de Transporte e Fiscal Tributário Estadual na Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul, Daniel Carvalho; o assessor jurídico da CNTA, Alziro da Motta Santos Filho; e o coordenador de Projeto da Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura, Gabriel Valderrama.

O público poderá acompanhar as discussões ao vivo e enviar perguntas aos participantes por meio do portal e-Democracia.