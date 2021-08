Comissão de Educação debate implementação do Fundeb

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (30) sobre o tema "Fundeb: harmonização dos indicadores para as novas ponderações".

A deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), que propôs a realização da audiência, afirmou que a implementação plena do Fundeb e o cumprimento de seu objetivo de financiar a educação básica com ênfase na "redistribuição de recursos, inclusão, diminuição das desigualdades e qualidade com equidade, requer que prossiga o debate acerca do desenho operacional do Fundo".

"Especialmente no que se refere aos indicadores para a educação infantil, que assume o lugar de prioridade no novo fundo e das novas ponderações que visam tornar o fundo mais equitativo", observou a deputada.

Está confirmada a presença do secretário de Educação de Sergipe, Josué Modesto, representando o Conselho Nacional de Educação (Consed). Veja a lista dos demais convidados.

A audiência será às 9 horas, no plenário 8, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.