Relatora destaca que detentas, alunas e outras mulheres não têm acesso a absorventes femininos; acompanhe

Relatora da proposta que garante a distribuição gratuita de absorventes para alunas de escola pública e mulheres de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, a deputada Jaqueline Cassol (PP-RO) destacou que a falta de absorvente é causa da evasão escolar durante o período menstrual e também um problema de saúde pública. O tema está em discussão no Plenário neste momento.

“Infelizmente existem desigualdades sociais e muitas mulheres ainda recorrem a panos velhos, papel higiênico, miolo de pão e, pasmem, plástico, tornando isso um problema de saúde pública”, disse.

Jaqueline Cassol destacou que o tema é um tabu mas impacta a vida de pelo menos 5,8 milhões de brasileiras e, portanto, a proposta foca em meninas e mulheres de baixa renda matriculadas em escolas públicas, mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade social e nas detentas.

“Gostaríamos de atender a todas as mulheres inscritas no Cadastro Único, mas o orçamento neste momento não seria suficiente. Por esta razão, priorizamos esse grupo de mulheres já que estudos mostram que uma em cada quatro jovens já faltou à aula por não ter como comprar absorvente; que mulheres vítimas de violência recolhidas em abrigos não têm meios financeiros de comprar o item; e que as reclusas penitenciária sequer tem acesso à quantidade necessária", listou Jaqueline Cassol. "Todas as mulheres ao menos uma vez na vida irão menstruar e, se temos meios de garantir a dignidade de brasileiras, esse é o nosso dever”, disse.

Mais informações a seguir