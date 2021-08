Observatório Nacional da Mulher discute participação feminina na política

O Observatório Nacional da Mulher na Política, da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, promove nesta sexta-feira (27), a partir das 15 horas, debate sobre a reforma política e a representatividade das mulheres.

O observatório foi lançado em junho e pretende monitorar e centralizar estudos, pesquisas e indicadores sobre a atuação política de mulheres em âmbito federal, estadual e municipal.

Em julho, o Brasil ocupava a 140ª posição no que se refere à participação política de mulheres, em ranking que contempla 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. O País está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção do Paraguai e do Haiti.

No Brasil, a Câmara dos Deputados possui apenas 15% de mulheres e o Senado Federal ,12%. Em âmbito municipal, 900 municípios não tiveram sequer uma vereadora eleita nas eleições de 2020.

Foram convidadas para esse primeiro debate:

- a cientista política e professora dos cursos de Ciência Política, Relações Internacionais e Gestão de Partidos Políticos do Centro Universitário Internacional (Uninter), do Paraná, Karolina Roeder;

- a cientista política Teresa Sacchet. Ela coordena pesquisas sobre financiamento eleitoral, partidos políticos, gênero e raça/etnia;

- a advogada do Instituto Alziras Roberta Eugênio.

O debate poderá ser acompanhado pelo canal da Secretaria da Mulher no YouTube.