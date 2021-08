Deputados podem concluir análise de proteção de margens de rios; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados abriu há pouco a Ordem do Dia. Os deputados podem concluir a votação do Projeto de Lei PL 2510/19, do deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), que municipaliza as regras de proteção de margens de rios em áreas urbanas.

O texto-base já foi aprovado e o Plenário deve agora analisar emendas que garantem a regularização das ocupações existentes até maio de 2012 ou criam diferentes condições para redefinição, pelos municípios, das áreas de preservação permanente.

A pauta inclui outros 14 itens, entre eles o Projeto de Lei 4968/19, que cria o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas de ensino médio e de anos finais do ensino fundamental.

