Iluminação em laranja do Congresso apoia campanha sobre a esclerose múltipla

O prédio do Congresso está iluminado na cor laranja até o dia 31 de agosto em apoio ao Agosto Laranja – campanha de conscientização sobre a esclerose múltipla.

A campanha é realizada desde 2014 pela Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) com ações de conscientização sobre a doença. O objetivo é consolidar um movimento coletivo para desmistificar a condição crônica de doença e fomentar o diagnóstico precoce proporcionando mais qualidade de vida para quem convive com a doença.

A esclerose múltipla é uma doença autoimune, do sistema nervoso central, que mais acomete jovens adultos no mundo inteiro. As causas ainda são desconhecidas e ainda não há cura, mas já existem diversos tratamentos eficazes.

A iluminação especial foi sugerida pelo deputado Alan Rick (DEM-AC) e pela senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).