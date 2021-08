Câmara apresenta programa de integração legislativa durante encontro nacional de vereadores

O 2º vice-vresidente da Câmara, deputado André de Paula (PSD-PE), participou nesta quarta-feira da 20ª Marcha dos Legislativos Municipais, que acontece em Brasília até o dia 27. Durante o evento, promovido pela União dos Vereadores do Brasil, o parlamentar apresentou o Programa de Integração Legislativa (Prolegis), criado pela Câmara com o objetivo de aproximar as casas legislativas de todo o País e incentivar a troca de experiências.

A convite do deputado, a diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara (Cefor), Juliana Werneck, apresentou as ações educacionais da Casa voltadas para a capacitação de candidatos e parlamentares, como cursos a distância e trilhas de aprendizagem sobre cidadania e participação política.