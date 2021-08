Comissão especial debate projeto que trata de ações contraterroristas nesta quinta

Proposta regulamenta as ações estatais contra o terrorismo - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A comissão especial que analisa o Projeto de Lei 1595/19 , que dispõe sobre as ações contraterroristas, promove nova audiência pública nesta quinta-feira (25), às 10 horas em plenário a definir. " width="1000" /> Foto: Reprodução

O projeto, do deputado Vitor Hugo (PSL-GO), cria um Sistema Nacional Contraterrorista (SNC) para coordenar ações de inteligência para prevenir a formação de células terroristas no Brasil e treinar a atuação durante ou logo após um eventual atentado.

O Legislativo será responsável por analisar a Política Nacional Contraterrorista (PNC) antes de o presidente da República implementá-la.

A proposta sofre críticas porque protestos e movimentos sociais poderiam ser classificados como atos terroristas por causa da legislação.

Neste mês, especialistas ouvidos pela comissão alertaram para a possibilidade de o Brasil sofrer o repúdio de outros países caso a proposta seja aprovada. Segundo eles, o texto amplia o conceito de terrorismo em relação ao que é adotado internacionalmente.

Debatedores

Desta vez foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros, a relatora especial para a promoção e proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no combate ao terrorismo da Organização das Nações Unidas (ONU), Fionnuala Ní Aoláin, e o secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho.

A audiência desta quinta foi proposta pelos deputados do Psol Fernanda Melchionna (Psol-RS), Talíria Petrone (Psol-RJ) e Glauber Braga (Psol-RJ). Segundo eles, a ONU enviou uma carta ao Itamaraty alertando que o Brasil poderá violar o direito internacional se o projeto for aprovado.

Os parlamentares dizem ainda que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também pediu cautela sobre leis de combate ao terrorismo, e citam uma carta pública assinada por mais de 110 entidades da sociedade civil alertando para o risco de criminalização de lideranças sociais.

Roteiro de trabalho

A comissão foi instalada no final de junho e é presidida pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). De acordo com o plano de trabalho apresentado pelo relator, deputado Sanderson (PSL-RS), o parecer preliminar deve ser apresentado na última semana deste mês. A discussão e a votação do texto estão previstas para o início de setembro.