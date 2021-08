Câmara lança Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo

Será lançada nesta quarta-feira (25) a Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convidado para o lançamento, que será realizado em ambiente virtual e começa às 18 horas. O grupo será coordenado pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP).

A proposta da nova frente parlamentar é, por meio de debates com a sociedade civil no Congresso Nacional, promover um melhor ambiente de negócios e maior segurança jurídica para os empreendedores no Brasil.