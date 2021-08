Centro de Estudos da Câmara debate sustentabilidade dos sistemas produtivos da agropecuária

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) debate nesta quinta-feira (26) a sustentabilidade dos sistemas produtivos da agropecuária. O encontro faz parte dos debates promovidos pelo Cedes sobre a retomada econômica e a geração de emprego e renda no pós-pandemia.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 10. O público pode acompanhar o debate e participar da discussão pela sala virtual.

Foram convidados:

- secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Sória Bastos Filho;

- o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente Marcelo Augusto Boechat Morandi;

- o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Aristides Veras dos Santos;

- o economista do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Gustavo Souto de Noronha; e

- o professor Sênior de Agronegócio do Insper Marcos Sawaya Jank.

O encontro será conduzido pelos deputados Da Vitória (Cidadania-ES) e Francisco Jr. (PSD-GO), relatores do grupo de estudos do Cedes que tem o propósito de definir o papel do Estado, da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia e de geração de emprego e renda no pós-pandemia.