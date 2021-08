'Pai do Blockchain" falará em palestra online gratuita nesta terça

Considerado o 'pai do Blockchain', Don Tapscott participará nesta terça-feira (24) da Score Summit 2021, que promoverá discussões sobre o mercado financeiro e o setor bancário. Durante dois dias, o evento contará ainda com a presença de outros 27 executivos e especialistas da área, em uma série de palestras transmitidas gratuitamente na internet.

Um dos mais influentes escritores do mundo, o canadense Don Tapscott é autor de 13 livros (traduzidos para mais de 25 idiomas), pesquisador, palestrante e consultor especializado em estratégia corporativa. A palestra dele acontecerá na manhã desta terça.

Ao lado dele, entre os oradores principais, também estará Walter Longo, publicitário e ex-presidente da Editora Abril, com a palestra intitulada de “Idade Média X Idade Mídia, Como a tecnologia e inovação estimulam a meritocracia e a valorização do indivíduo nas Empresas e na Sociedade”.

Ana Carla Abrão Costa, vice-presidente do Conselho de Administração da B3, falará sobre o “Brasil pós-pandemia: as soluções tecnológicas como propulsionadores da retomada econômica”.

O quarto orador principal é João André, Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro Banco Central, que trará informações importantes e explanatórias sob o viés do “Movimento regulatório como quebra da inércia de mercado, fomento à finança sustentável e acesso a múltiplos dados”.

O Score Summit terá também uma palestra sobre o Open Banking e Open Finance - que visa o compartilhamento de transações de pagamento entre as instituições participantes – com Albert Morales (Belvo), Rogério Melfi (TecBan), Ingrid Barth (Linker) e Caroline Gladyer (ABBC).

É possível assistir ao evento gratuitamente pelo youtube da proScore, da B3 do Portal Terra, ou pelo site www.scoresummit.com.br, onde os interessados podem conferir a programação completa.

Serviço

Score Summit

Quando: 24 e 25 de agosto

Horário: 8 às 13 horas

Formato: online

Ingressos www.scoresummit.com.br

Online: gratuito

ScoreX (presencial): Investimento: último lote R$ 999,00