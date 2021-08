Comissão discute Política Nacional de Cidades Inteligentes

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (27) para discutir a o Projeto de Lei 976/21, que institui Política Nacional de Cidades Inteligentes.

O objetivo da proposta, assinado pelo deputado José Priante (MDB-PA) e outros 11 parlamentares que integraram, em 2020, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes), é estimular o desenvolvimento de cidades que aproveitam tecnologias de última geração na gestão do espaço urbano e no relacionamento com os cidadãos.

O debate atende a requerimento do deputado Gustavo Fruet (PDT-PR). "O projeto tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida a partir do desenvolvimento da inovação na prestação de serviços públicos, na sustentabilidade ambiental e na economia baseada no conhecimento", diz.

Convidados

Foram convidados para a audiência:

- a chefe de Políticas Públicas da Quicko (aplicativo de transporte e mobilidade urbana), Anna Beatriz de Almeida Lima;

- a doutora em Economia e integrante da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes Daniela Swiatek;

- o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte Michel Araújo; e

- a doutora em Engenharia Elétrica e professora titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Keiko Verônica Ono Fonseca.

Como assistir

A reunião será realizada no plenário 1, a partir das 10 horas. O público poderá acompanhar a discussão ao vivo e enviar perguntas aos participantes por meio do portal e-Democracia.