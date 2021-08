Comissão debate diminuição da malha aérea no Maranhão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (25) para debater a diminuição da malha aérea no estado do Maranhão. O debate será no plenário 11, às 10 horas.

O deputado Aluisio Mendes (PSC-MA), autor do requerimento para realização da audiência, disse que o Maranhão vem sofrendo impactos econômicos e sociais com a diminuição da malha aérea desde 2015, depois do encerramento de diversos voos no estado.

"Com o evento da pandemia de Covid-19 a situação agravou-se com a recorrente mudança dos horários dos voos, o que traz grandes transtornos para quem faz uso constante", observou.

Foram convidados para a audiência:

- o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear),

(representando a Latam e Gol), Eduardo Sanovicz;

- representante da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); e

- representante da Azul Linhas Aéreas.