Comissão debate impacto do tabagismo na saúde do brasileiro

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados discute na próxima quinta-feira (26) o impacto do uso do tabaco na saúde e as medidas necessárias para prevenir o tabagismo.

O deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), que propôs a realização da audiência, lembra que na próxima semana comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto).

"O tabagismo é reconhecido como uma doença e também um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, categoria que inclui as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, câncer, diabetes e transtornos mentais", afirma o parlamentar, ressaltando que esse conjunto de doenças é responsável por 71% das mortes no mundo.

O deputado lembra que o Brasil já tem boas políticas de controle do tabagismo, como a restrição da propaganda desses produtos aos pontos de venda e a proibição de fumar em espaços fechados de uso coletivo.

Tabaco e pandemia

Dr. Zacharias Calil cita uma pesquisa realizada em 2020 segundo a qual 34% dos fumantes haviam aumentado o consumo de tabaco durante a pandemia de Covid-19. O deputado, que também é médico, alerta que o tabagismo eleva o risco de desenvolvimento do quadro grave de Covid.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- o consultor nacional da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), Diogo Alves;

- o diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Maltoni;

- a presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clinica (SBOC), Clarissa Mathias; e

- a secretária executiva da Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (INCA/MS), Tânia Cavalcante.

A reunião será realizada às 14 horas, em plenário a definir.

O evento recebeu apoio dos deputados Rejane Dias (PT-PI), David Soares (DEM-SP) e Flávia Morais (PDT-GO).

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.