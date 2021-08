Comissão debate formas de aproveitar o potencial econômico do turismo LGBTQIA+

Organização Mundial de Turismo aponta que população LGBTQIA+ é responsável por 15% das despesas do setor - (Foto: Paulo Pinto/FotosPublicas)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (25) para debater o turismo LGBTQIA+. A reunião ocorre no plenário 9, às 14h30.

O requerimento para o debate foi apresentado pelo presidente da comissão, deputado Bacelar (Pode-BA). Ele cita estudo recente do Fórum de Turismo LGBTQI+, no qual o Brasil aparece como o país que tem o maior potencial econômico para crescer com o turismo para esse segmento na América Latina. "Cativar esse público e oferecer opções aos viajantes é essencial para promoção da equidade, diversidade e inclusão nos destinos escolhidos", ressaltou Bacelar.

Foram convidados para o debate, entre outros:

presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, Ricardo Gomes;

coordenador Brasil Turismo LGBT da Associação Internacional de Viagens Gays e Lésbicas, Clóvis Casemiro.

