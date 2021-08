Miraguaí faz troca de caixa e melhora abastecimento de água no interior

Também em Miraguaí, ocorreu ontem a substituição de um reservatório de água da Associação dos Moradores da localidade de Lajeado Graxa, que atende 28 famílias de agricultores.

De acordo com o vereador Vanderlei Lunardi (Vandinho), foi substituído um antigo reservatório por um novo dentro dos padrões sanitários, além de aumentar a estrutura.

Desde o inicio desse ano a administração de Miraguaí tem realizado um trabalho de melhoria e de qualificação do abastecimento de água no interior do município.

