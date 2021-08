Comissões ouvem ministro do Meio Ambiente sobre as prioridades do ministério

Joaquim Pereira Leite tomou posse no início do mês - (Foto: Marcos Corrêa/PR)

As comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promovem audiência pública conjunta na terça-feira (24) com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, para que ele apresente a nova agenda da pasta e as prioridades de sua gestão.

Os pedidos para realização da audiência foram feitos pelos deputados Aluisio Mendes (PSC-MA), Carla Zambelli (PSL-SP), Nelson Barbudo (PSL-MT) e Evair Vieira de Melo (PP-ES).

A reunião ocorre no plenário 6, às 9h30.