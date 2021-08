Comissão debate projeto que cria Política Nacional de Cidades Inteligentes

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados discute na próxima quarta-feira (25) projeto que prevê regras gerais para implantação de cidades inteligentes, que aproveitam tecnologias de última geração na gestão do espaço urbano e no relacionamento com os cidadãos.

O Projeto de Lei 976/21 é de autoria do deputado José Priante (MDB-PA) e outros 11 parlamentares que participaram dos debates sobre o assunto, em 2020, no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes).

A audiência foi sugerida pelo relator do projeto, deputado Gustavo Fruet (PDT-PR). Ele quer ouvir especialistas e representantes da sociedade civil para elaborar um parecer "voltado ao estímulo e fortalecimento de uma política pública com resultados concretos para o progresso de cidades inteligentes em todo o País".

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros:

- os representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) Edson Luis Cattoni e Alexandre Gobbo Fernandes;

- o gerente de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Tiago Chagas Faierstein;

- o presidente da Federação das Empresas de Tecnologia da Informação (Assespro), Ítalo Nogueira; e

- o diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), Flávio Marques Prol.

A audiência será realizada no plenário 14, a partir das 10 horas. Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.