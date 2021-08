Comissão debate ações voltadas para o aleitamento materno

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove debate na próxima segunda-feira (23) sobre a Semana Internacional do Aleitamento Materno, neste ano realizada de 1 a 7 de agosto, e sobre a realização da campanha “Agosto Dourado”, voltada à conscientização e o esclarecimento sobre a importância da amamentação. O debate atende a requerimento da deputada Erika Kokay (PT-DF).

Segundo a parlamentar, apesar da visibilidade que o tema ganha durante a semana temática, os números preocupam. “De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2017, apenas 38,6% dos bebês brasileiros se alimentavam apenas com o leite da mãe nos primeiros cinco meses de vida, o que é muito abaixo do ideal”, afirma. Apenas 23 países do mundo, acrescenta, superam a taxa de 60% na alimentação apenas com leite materno nos primeiros meses.

Érika Kokay cita ainda a pesquisa “Global Breastfeeding Scorecard”, que analisou 194 países e revelou que o investimento brasileiro em promoção da amamentação é de menos de US$ 1 por bebê.

“É preciso promover o debate e ampliar a divulgação e o conhecimento a respeito das ações a serem desenvolvidas no mês Agosto Dourado e na Semana Internacional de Aleitamento Materna”, afirma a deputada.

O público poderá acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.

Foram convidados:

- a médica pediatra Sônia Salviano;

- a médica e mãe, que oferece suporte de informações para mães nas redes sociais e ministra um curso sobre amamentação, Ana Barbara Jannuzzi;

- a dentista e consultora de amamentação, mãe de gêmeos e defensora da amamentação prolongada, Amanda Oliveira;

- a defensora pública federal, mãe, lactante, mestranda em estudos de gênero e feminismo e participante da liderança nacional do movimento Lactantes pela Vacina, Charlene Borges;

- representante do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani); e

- representante da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – International Baby Food Action Network.

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 14.