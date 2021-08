Comissão do Esporte debate atuação da Força Jovem Universal

Grupo busca ajudar jovens que estão envolvidos com vícios e crimes - (Foto: Bruno Itan)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discute na próxima segunda-feira (23) o trabalho realizado pela Força Jovem Universal. O grupo, criado pela Igreja Universal, conta com milhares de voluntários em todo o Brasil e no mundo.

"No Brasil, o grupo é formado por aproximadamente 200 mil jovens, que desenvolvem atividades e ações em diversas áreas como cultura e esporte mobilizando milhares de pessoas e realizando eventos, como torneios esportivos e espetáculos musicais", explica o deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que propôs o debate.

Segundo ele, um dos principais objetivos do grupo "é alcançar jovens que se encontram no mundo dos vícios, na criminalidade, que possuem problemas familiares, sem perspectiva de vida, levando-os a encontrar um caminho".

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros, o coordenador nacional do FJU, Celso Junior, e os coordenadores estaduais do FJU Lucas Pinheiro (DF) e Alex Willian Bittencourt (PA).

A audiência será realizada no plenário 8, a partir das 14h30. Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.