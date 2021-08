Comissão debate legalização de garimpos na região do Tapajós

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute, na próxima terça-feira (24), o processo de legalização da mineração na região do Tapajós, no Pará.

O deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA), que propôs a realização da audiência, afirma que a mineração tornou-se a principal economia do local. "Há anos os garimpeiros da região lutam para que possam trabalhar de forma legal e com dignidade", afirma o parlamentar.

Foram convidados para debater o assunto com a comissão, entre outros:

- o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Ronaldo Jorge da Silva Lima;

- um representante do Ministério de Minas e Energia;

- um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMBio); e

- um representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A audiência será realizada no plenário 14, a partir das 10 horas.