Comissão debate criação do Dia Nacional da Agricultura Irrigada

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados discute na próxima segunda-feira (23) a criação do Dia Nacional da Agricultura Irrigada, a ser comemorado em 15 de junho.

Essa comemoração visa "criar uma postura crítica e ativa sobre a importância da agricultura irrigada para a sustentabilidade da produção alimentar", explica o deputado Zé Vitor (PL-MG), que pediu a realização do debate.

Ele ressalta que há uma grande preocupação com o meio ambiente e a necessidade de produzir alimentos suficientes para atender às crescentes demandas. "Entre as várias tecnologias que têm contribuído para a intensificação da agricultura, a irrigação é sem dúvida uma das mais importantes", acrescenta.

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros, o coordenador-geral de Irrigação e Drenagem do Ministério da Agricultura, Frederico Belém; e o presidente da Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Eduardo Veras de Araújo.

A audiência será realizada no plenário 6, a partir das 8 horas.