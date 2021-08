Comissão debate possível compra da Latam pela Azul

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (20) para discutir a possível compra da Latam pela Azul e seus efeitos no transporte aéreo do País. O debate ocorre no plenário 7, às 10 horas.

O pedido para a realização da audiência é do deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE). Ele teme o impacto para o consumidor brasileiro com menos companhias aéreas na disputa pelo mercado. "É provável que os preços aumentem em razão da falta de concorrentes. Vale recordar que hoje os preços praticados estão abaixo dos últimos anos, especialmente devido à crise no setor", ressaltou.

