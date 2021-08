Secretaria da Mulher publica moção de apoio a mulheres assediadas por PM no Paraná

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, composta pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher e pela Procuradoria da Mulher, divulgou nesta quinta-feira (19) nota de solidariedade às 45 vítimas de atentado violento ao pudor e assédio sexual praticados pelo tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná e médico Fernando Dias Lima.

“Informação veiculada pela imprensa aponta que, em 24 de junho de 2021, o acusado foi absolvido em primeira instância pelo Conselho Especial de Justiça Militar. Apesar de reconhecer a veracidade dos fatos, a sentença deixou de responsabilizar o agressor pelo constrangimento e ofensa à dignidade das mulheres”, diz a nota.

As deputadas afirmam que a impunidade destoa do atual contexto em que a sociedade brasileira se une em prol do respeito aos direitos das mulheres contra todas as formas de violência.

A Secretaria da Mulher manifestou apoio ao Ministério Público do Paraná, que pretende recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça do estado por “discordar frontalmente da sentença”. “A Secretaria da Mulher da Câmara não ficará inerte a denúncias de quaisquer natureza contra as mulheres, sempre reiterando sua missão em defesa de todas as mulheres brasileiras”, encerra a nota.

Leia a moção de apoio e solidariedade na íntegra