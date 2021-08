Câmara aprova nome de Jaime Lerner para nova ponte entre Brasil e Paraguai; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1984/21, do deputado Roman (Patriota-PR), que dá o nome de Jaime Lerner à nova ponte de integração entre Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, e Presidente Franco, no Paraguai. A obra ainda está em construção.

Arquiteto, urbanista, prefeito de Curitiba por três vezes e governador do Paraná por duas vezes, Jaime Lerner morreu em maio deste ano. "Ele tinha como lema integrar os povos pelas suas obras. A ponte vai unir duas nações", apontou o autor da proposta. "Os gênios começam a viver no coração das pessoas depois de sua partida. Jaime Lerner aceitava os diferentes. Figura bondosa e divertida que conquistava as pessoas. Sua obra e seu pensamento são marcas vivas que continuarão por muito tempo", disse Roman.

Entre as obras de Lerner destacadas pelo deputado está a modernização do transporte público de Curitiba, o fechamento da Rua XV de Novembro e a criação de diversos parques urbanos na capital paranaense.

O líder do PDT, deputado Wolney Queiroz (CE), apoiou o projeto, lembrando que Jaime Lerner foi filiado a seu partido. "É um dos maiores expoentes do Brasil em urbanismo, fez profundas transformações nas cidades em que atuou. Seu legado ultrapassa as fronteiras do estado e tem influência internacional", disse. A aprovação da proposta foi recomendada pelo relator, deputado Fred Costa (Patriota-MG).

