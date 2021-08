Deputados discutem projeto que dá nome de Jaime Lerner a uma ponte no Paraná; acompanhe

O 1º vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), abriu há pouco a ordem do Dia do Plenário. No momento, os deputados discutem o Projeto de Lei 1984/21, do deputado Roman (Patriota-PR), que dá o nome de Jaime Lerner a uma ponte em construção entre Foz do Iguaçu, na Região Oeste do Paraná, e Presidente Franco, no Paraguai. O arquiteto e urbanista paranaense Jaime Lerner morreu neste ano.

A pauta inclui 27 propostas, enter elas o Projeto de Lei 2058/21, do deputado Tiago Dimas (Solidariedade-TO), que oferece regreas para trabalho remoto de gestantes na pandemia.

