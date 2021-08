Comissão debate violência contra mulheres durante a pandemia

Audiência conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados vai discutir, nesta sexta-feira (20), o estudo "Visível e Invisível: A vitimização de Mulheres no Brasil".

O debate será realizado no plenário 14, às 9h30, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo portal e-Democracia.

A deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), que pediu a audiência, disse que o estudo, realizado pelo Instituto Datafolha, com o patrocínio da empresa Uber, traz diversos indicadores de violência contra a mulher no período de pandemia.

Segundo o estudo, "uma em cada 4 mulheres brasileiras acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão em 2020 (últimos 12 meses), durante a pandemia de Covid-19", observou a deputada.

Confirmaram presença no debate:

- a diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno Nunes;

- o diretor do Instituto Datafolha, Mauro Paulino;

- a gerente de Políticas Públicas da Empresa Uber do Brasil, Gabriela Silveira;

- a coordenadora de Pesquisa e Impacto do Instituto Avon, Beatriz Accioly.

O evento integra a programação do Agosto Lilás, promovido pela Secretaria da Mulher.