Centro de estudos da Câmara promove debate sobre tecnologias na educação superior

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (19) sobre tecnologias da informação e comunicação (TICs) na educação, formação universitária e metodologias de ensino.

O debate ocorrerá às 15 horas, com transmissão interativa pelo e-Democracia.

As relatoras do estudo sobre o tema são as deputadas Ângela Amin (PP-SC) e Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO). Elas querem colher informações e debater sobre diretrizes, planos e programas para melhoria da formação universitária no que diz respeito ao uso de TICs e metodologias de ensino inovadoras. O estudo é oportuno, segundo as deputadas, no período da pandemia, quando a utilização da tecnologia no processo educacional tornou-se essencial.

Foram convidados para o debate:

a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), Flávia Calé da Silva;

o vice-presidente do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós - Graduação, Robério Rodrigues Silva;

o presidente do Conselho dos Reitores das Universidades, Waldemiro Grewski;

a representante da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituição Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes), Bárbara Coelho; e

a diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes (UNE), Thais Falone.

Confira a relação completa de convidados