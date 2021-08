Comissão discute formação de profissional do turismo

Turistas visitam as Cataratas do Iguaçu, no Paraná - (Foto: José Fernando Ogura/AEN)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados discute nesta quinta-feira (19) a formação dos profissionais do setor no Brasil. O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), que propôs a realização do debate, quer chamar a atenção da sociedade e do poder público para a importância do profissional que atua no campo do turismo, "seja ele de formação técnica, bacharel ou pós-graduado".

A audiência, continua o parlamentar, também pretende "traçar ações e soluções para os problemas e dificuldades encontradas no que se refere à educação e formação profissional em turismo".

Otávio Leite ressalta que o turismo é uma das atividades mais relevantes da economia nacional por sua capacidade de criar postos de trabalho, gerar renda e induzir o desenvolvimento.

A audiência será realizada no plenário 7, a partir das 10 horas.

Foram convidados para discutir o assunto com a comissão, entre outros:

- a presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), Lenora Horn Scheneider;

- a diretora de Qualificação do Turismo da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, Andrea de Souza Pinto;

- o assessor de Relações Institucionais do Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Antonio Henrique Borges Paula;

- os professores Maurício Werner (da Fundação Getúlio Vargas), Alexandre Panosso (da Universidade de São Paulo) e Carlos Eduardo Silveira (da Universidade Federal do Paraná).