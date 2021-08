Comissão debate privatização do Serpro e da Dataprev

Dataprev está no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal - (Foto: Roberto Suguino/Agência Senado)

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove audiência pública na sexta-feira (20) sobre a privatização do Serpro e da Dataprev.

O debate ocorre às 14h30, no plenário 12, com transmissão interativa pelo e-democracia.

O pedido para realização da audiência é dos deputados Erika Kokay (PT-DF) e Carlos Veras (PT-PE). Eles destacam a relevância de ambas as empresas para a manutenção e garantia do sigilo e a segurança de dados estratégicos para o Estado brasileiro, para empresas e cidadãos em geral. "Como o sigilo fiscal dos contribuintes, informações do comércio exterior, segurança pública", exemplificam.

Eles consideram fundamental debater o tema. "Sob pena de o atual governo inviabilizar duas empresas que são altamente lucrativas, competitivas e geradoras de desenvolvimento e que têm se destacado nos últimos anos pelos resultados financeiros alcançados".

Foram convidados para o debate:

a diretora de assuntos jurídicos da Federação Nacional dos Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares (Fenadados), Débora Rodrigues;

a representante da Frente Nacional dos Trabalhadores em Informática (FNI), Vera Guassu;

o procurador da República e coordenador do Grupo de Trabalho Tecnologia da Informação e Comunicação da Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal, Alexandre Assunção e Silva, entre outros.

