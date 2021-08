Comissão debate propostas do Brasil para a Conferência do Clima

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na sexta-feira (20) para debater com organizações da sociedade civil e o governo federal os projetos que o Brasil levará à Conferência do Clima (COP 26) que ocorrerá em novembro, em Glasgow (Escócia).

A audiência será no plenário 5, às 9 horas, e poderá ser acompanhado de forma virtual pelo e-Democracia.

Emissões de gases

O deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), que pediu a audiência, lembra que, de acordo com o relatório da ONU divulgado em fevereiro de 2021, as propostas atuais dos países que representam 30% das emissões de gases de efeito estufa conseguirão reduzir em apenas 1% as emissões até 2030 em relação aos níveis de 2010.

"Ou seja, as metas atuais dos principais poluidores não chegam nem perto de mitigar as mudanças climáticas. As metas climáticas divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente deixaram o Brasil fora da Cúpula de Ambição Climática da ONU em 2020, por serem consideradas insuficientes", disse.

Para o deputado, é urgente que o Congresso Nacional priorize o debate e a aprovação de leis ambientais. "Em 2020, elegemos a chamada Pauta Verde e, infelizmente, encerramos o ano sem que os projetos fossem debatidos", afirmou.

Convidados

Confirmaram presença no debate:

- o secretário adjunto da Secretaria de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donnini Freire;

- o analista técnico-econômico da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Marco Morato de Oliveira;

- a secretária de Meio ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Sandra Paula Bonette;

- o diretor técnico da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão (Anater), Wesley Passaglia;

- o vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Muni Lourenço Silva Júnior; e

- a pesquisadora Cristina Pandolfo, representando a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).

