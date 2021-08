Lira cobra cumprimento de acordo para votar projeto sobre tarifas de minigeradores de energia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cobrou dos líderes partidários o cumprimento de acordos na votação do Projeto de Lei 5829/19, que altera regras do setor elétrico.

Lira disse que o projeto ficou muito tempo em estudo para que se pudesse construir um acordo. “Foi trazido que esse projeto deveria ser votado como foi acordado, e nós já temos oito destaques. Se trabalhou muito para chegar a esse texto de consenso”, declarou. “Lógico que os parlamentares têm direito de fazer os destaques, mas se os líderes participaram desse acordo, o acordo é que os destaques serão rejeitados.”

Os líderes do PT e do Psol negaram ter participado de acordos e afirmam que vão manter as tentativas de alterar o texto. “Nosso destaque vai aperfeiçoar o texto”, disse a líder do Psol, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ).

O relator do projeto, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), afirmou que parte dos destaques são antigos e, portanto, serão superados com o novo texto.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo