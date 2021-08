Comissão debate sequestros para exigência de transferência via Pix

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (18) o sequestro de vítimas pelo crime organizado com a exigência da transferência de recursos financeiros por meio do Pix. A audiência pública atende a requerimento do deputado Delegado Antônio Furtado (PSL-RJ).

Na opinião do parlamentar, embora as polícias ainda não tenham estatísticas sobre aumento no número de sequestros relâmpago, há mais relatos de casos dessa natureza, que eram frequentes na década de 90.

"Hoje, em vez de serem levadas a caixas eletrônicos, as vítimas são ficam por horas em cativeiros onde são obrigadas a fazer diversas transações financeiras por meio dos aplicativos de bancos dos próprios celulares, como transferências pelo Pix, compras e até empréstimos” explica.

Foram convidados:

- o chefe do Grupo Permanente de Análise da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos, Erik Pereira de Siqueira;

- o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil, Carlos Eduardo Brandt; e

- o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Rodolfo Laterza.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 6