Esperidião Amin destaca liberação de recursos para obras rodoviárias em SC

Em pronunciamento, nesta terça-feira (17), o senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou a importância da transferência de R$ 450 milhões do governo catarinense para a realização de obras em rodovias federais que passam pelo estado. O acordo foi debatido e celebrado durante reunião na Comissão de Serviços de Infraestrutura, na presença do governador, Carlos Moisés, do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Mauro de Nadal, e de deputados estaduais catarinenses.

Esperidião Amin ressaltou que esses recursos não são fruto de nenhum empréstimo, mas de poupança do governo catarinense e serão aplicados em obras na BR-470, BR-163 e BR-280. Acrescentou que o estado também vai ajudar financeiramente a execução de obras na BR-282 e a conclusão da BR-285.

— Portanto, é um estado da federação que está contribuindo, neste ano de excepcional dificuldade financeira do governo federal, para que Santa Catarina supere os entraves que impedem o seu pleno desenvolvimento e a sua adequada logística — afirmou.