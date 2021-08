Senado autoriza Espírito Santo a tomar empréstimos de até US$ 246,8 milhões do BID

Durante a sessão desta terça-feira (17), o Senado autorizou o governo do Espírito Santo a tomar dois empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a serem realizados com a garantia da União. Uma das autorizações (citadas na Mensagem 33/2021) se refere a um financiamento de até US$ 216,8 milhões para o Programa Eficiência Logística do Espírito Santo. A outra (citada na Mensagem 34/2021) se refere a um valor de até US$ 30 milhões para o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), destinado ao Programa Global de Crédito para a Defesa do Setor Produtivo e o Emprego.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi o relator das duas mensagens, que foram convertidas em projetos de resolução do Senado — e seguem agora para promulgação.

A previsão é que o empréstimo destinado ao Programa Eficiência Logística do Espírito Santo seja pago em 276 meses. Em seu parecer, Marcos do Val defende a importância do Espírito Santo — estado que ele representa — como porta de entrada e saída de mercadorias. “Levando em consideração o atual cenário mundial e o fato de que a logística é hoje um dos grandes canais para as empresas reduzirem custos, esperam-se grandes novidades a partir desse arranjo produtivo local. Acredita-se que o investimento na infraestrutura e na logística possa trazer força para o Espírito Santo (e para o Brasil) no quesito competitividade no comércio internacional e doméstico”.

Sobre o empréstimo autorizado ao Bandes, Marcos do Val informa que o objetivo da operação é apoiar um programa de apoio a cerca de 300 micro, pequenas e médias empresas prejudicadas pela pandemia — que, segundo seu relatório, seriam responsáveis pela geração de aproximadamente 15 mil empregos.