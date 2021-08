Deputados adiam votação do projeto que altera regras do Imposto de Renda

Os deputados decidiram adiar mais uma vez a análise das mudanças no Imposto de Renda previstas no Projeto de Lei 2337/21, do Poder Executivo. O texto, que faz parte do pacote da reforma tributária, trata da cobrança do tributo sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas a acionistas, diminuição do Imposto de Renda das empresas e cancelamento de alguns benefícios fiscais.

O relator, deputado Celso Sabino, destacou os principais pontos da proposta com a redução da carga tributária para os mais pobres e a cobrança dos mais ricos que pagarão sobre lucros e dividendos. “Para a ampla maioria dos brasileiros, haverá uma forte redução de carga para os pequenos, uma inversão. Então é o momento de nós refletirmos. Esse relator está 100% à disposição de cada um dos 513 deputados dessa casa, de todas as bancadas partidárias”, disse.

Ele reafirmou que não haverá consenso, mas maioria. “Vamos continuar o trabalho, vamos aperfeiçoar o nosso relatório naquilo que for possível aperfeiçoar e não gere também uma contribuição para o aumento do Déficit fiscal novembro no país a ter credibilidade internacional”, disse.