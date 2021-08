Comissão aprova tratamento isonômico de idosos em instituições de longa permanência

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera o Estatuto do Idoso para garantir a pessoas idosas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPs) um ambiente de respeito e tratamento isonômico, independentemente de origem, raça, sexo, cor, sendo vedada qualquer forma de discriminação, com a preservação da dignidade em todas as situações.

Foi aprovado o substitutivo da relatora, deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), ao Projeto de Lei 94/21, do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP). A parlamentar apresentou um novo texto, excluindo do texto original a parte que exigia respeito "independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero”. O substitutivo, mais genérico, fala em “tratamento digno, respeitoso e isento de

quaisquer formas de discriminação”.

Tramitação

A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

