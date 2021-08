Grupo de Trabalho do Código de Mineração realiza audiência pública nesta terça

O grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados para elaborar a proposta de um novo Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67) realiza audiência pública nesta tarde para ouvir, entre outros, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Victor Hugo Bicca.

O colegiado foi criado em junho com o objetivo de atualizar as normas que regulam o setor mineral no País e tem sete sub-relatorias para analisar temas que vão de barragens de rejeitos de mineração a leilões de áreas para exploração.

Também foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- a secretária-adjunta de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do

Ministério de Minas e Energia, Lilia Mascarenhas Sant'agostino;

- o diretor do Departamento de Tecnologias Aplicadas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, Eduardo Soriano Lousada;

- um representante do Ministério do Meio Ambiente; e

- um representante do Ministério da Agricultura.

A primeira audiência está marcada para as 15h30, no plenário 7.

Agenda

Nesta quarta-feira (18), o grupo volta a se reunir, às 15h30, também no plenário 7. Desta vez foram convidados para discutir o assunto:

- o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Esteves Pedro Colnago;

- o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Frederico Robison;

- o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (Abrirochas), Paulo Roberto Amorim Orcioli;

- a diretora do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), Silvia Cristina Alves Franca; e

- o presidente do Instituto de Desenvolvimento da Mineração (IDM), Wagner Pinheiro.

Os debates atendem a requerimentos dos deputados Joaquim Passarinho (PSD-PA) e Greyce Elias (Avante-MG), relatora do colegiado. Eles consideram "imprescindível o aprofundamento do debate com a participação de técnicos dos diversos setores ligados à mineração".

O colegiado é coordenado pelo deputado Roman (Patriota-PR). O plano de trabalho foi apresentado em julho por Greyce Elias, que prevê a apresentação do relatório final em novembro.