Exportações do agronegócio gaúcho registram alta de 42% no segundo trimestre de 2021

As exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul somaram US$ 4,6 bilhões no segundo trimestre de 2021, alta de 42% em valor na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre os setores mais representativos do segmento, o desempenho no trimestre foi puxado pelo complexo soja (US$ 2,8 bilhões; +56,2%), carnes (US$ 614,3 milhões; +24,8%) e produtos florestais (US$ 342,9 milhões; +55,4%), enquanto fumo e seus produtos (US$ 241,3 milhões; -2,1%) e cereais, farinhas e preparações (US$ 102 milhões; -46,1%) tiveram resultado abaixo do registrado no segundo trimestre de 2020. Em termos absolutos, o incremento foi de US$ 1,4 bilhão, o que garantiu o segundo melhor trimestre em vendas do Estado desde o início da série histórica, em 1997, perdendo apenas para o terceiro trimestre de 2013.

No acumulado dos seis primeiros meses de 2021, a alta nas exportações gaúchas do agronegócio foi de 30,5% em valor na comparação com o primeiro semestre de 2020, atingindo US$ 6,6 bilhões. Sem considerar a inflação do período, o valor é o maior desde 1997 e representa um aumento de US$ 1,5 bilhão no comércio.

As informações sobre as vendas do período e do acumulado do primeiro semestre de 2021 fazem parte do boletim ‘Indicadores do Agronegócio do RS’, divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), e elaborado pelos analistas, Rodrigo Feix e Sérgio Leusin Júnior.

