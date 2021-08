Para Girão, confrontos na CPI são antecipação das eleições em 2022

Em pronunciamento nesta quinta-feira (12), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) declarou que os confrontos que vêm acontecendo nas reuniões da CPI da Pandemia entre parlamentares da oposição e da base aliada do governo são uma antecipação do irá ocorrer nas eleições de 2022. Segundo ele, esse "festival de horrores e agressividades" deixam evidentes as disputas “politiqueiras” entre os senadores.

Para Girão, o momento de crise enfrentado pelo país exige mais “diálogo, pacificação e serenidade”, mas não é o que se verifica nas sessões promovidas pela CPI. Ele argumenta que isso é um problema sério, pois essas reuniões são transmitidas pela televisão e apresentam atitudes negativas.

— O que precisamos, neste momento, é de muito equilíbrio, porque o que estamos vendo são disputas político-partidárias e regionais, que contaminam as discussões. O que nos deixa preocupados é como será o desfecho disso tudo, pois fica evidente uma antecipação das eleições de 2022. É o que tenho observado durante as reuniões da CPI, devido à independência que norteia nosso mandato. Não fossem essas disputas, poderíamos ter um trabalho mais produtivo na comissão, pois queremos investigar tudo, doa a quem doer, mas nos deparamos com uma guerra politiqueira que antecipa o calendário presidencial de 2022 — declarou ele.