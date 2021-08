Para Confúcio Moura, educação tem que ser questão de Estado, não só de governo

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), afirmou que a educação deve ser uma questão de Estado e não apenas de governo, para que o Brasil deixe de ocupar os últimos lugares nas avaliações de desempenho educacional. Para ele, não importa quanto venha a crescer o Produto Interno Bruto (PIB) se isso não for acompanhado do desenvolvimento da educação.

O parlamentar destacou que uma das consequências da pandemia da covid-19 foi escancarar as deficiências do nosso sistema educacional, aumentando ainda mais a desigualdade nessa área, com as escolas fechadas, crianças e jovens interrompendo os estudos e desaprendendo os conhecimentos adquiridos. Acrescentou que a situação é particularmente grave no Ensino Médio, onde alguns jovens perderam o interesse em retomar os estudos.

Confúcio aponta, no entanto, exemplos positivos em determinados estados, que estão dando ênfase à educação integral, mencionando como exemplo o Ceará, a Paraíba, o Espírito Santo, Goiás e Pernambuco. Ele considerou igualmente importante a redução no número de matérias, dando prioridade ao ensino da matemática, do português e de ciências.

— As crianças hoje vão para a escola carregando nas costas uma mala pesada. Hoje têm também aquelas mochilas que saem arrastando, com carriolas, para levar para a escola, as crianças não aguentam o peso. Tanta disciplina e a gente não consegue guardar quase nada de prático — afirmou.