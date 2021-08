Iluminação roxa do Congresso lembra os 15 anos da Lei Maria da Penha

O Congresso Nacional será iluminado, nesta quinta-feira (12), com a cor roxa em apoio à Campanha de Conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher. A iniciativa é da senadora Leila Barros (Cidadania-DF), do senador Giordano (PSL-SP) e da deputada Celina Leão (PP-DF). O prédio do Senado receberá essa cor até sexta-feira (20) da próxima semana. A Câmara, até terça-feira (17).

A cor é uma referência ao Agosto Lilás, mês em que foi sancionada a Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006), que este mês está completando 15 anos. O objetivo da campanha é mobilizar a sociedade em relação à violência contra a mulher. Segundo Leila Barros, a cor lilás ou roxa inspira respeito e dignidade, mas também piedade, purificação e transformação. Ela lembra que a iniciativa tem o respaldo da bancada feminina.

— Somos poucas, mas representamos as mulheres brasileiras com muita garra e orgulho. A Lei Maria da Penha foi uma grande contribuição do Congresso no enfrentamento à violência contra as mulheres. A iluminação é um gesto de que seguiremos batalhando para aperfeiçoar essa lei que hoje é conhecida pela maioria da sociedade brasileira e por mais ações que garantam a nós mulheres a igualdade de direitos que tanto almejamos — afirma.

Para o senador Giordano, não se pode esperar a violência contra a mulher acontecer para então denunciá-la. Por isso, afirma, a iluminação é uma alerta para os brasileiros sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, além de incentivar as denúncias de agressão e levar informação à população brasileira.

— É dessa forma que entendo a importância da representatividade dos prédios do Congresso que serão iluminados na cor lilás: para mostrar essa trágica realidade vivida em nosso país — salienta.