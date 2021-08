Mecias diz que fala do ministro Barroso foi tirada de contexto

Em pronunciamento no Plenário na noite desta quarta-feira (11), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) lamentou a descontextualização de um vídeo em que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), faz uma brincadeira sobre as eleições em Roraima. O senador acusou os disseminadores do vídeo de o utilizarem como fake news, tirando de contexto uma conversa sua com o ministro do Supremo, quando se referia ao tempo dos votos impressos.

Mecias explicou que teve uma reunião com Barroso no dia 8 de junho e narrou ao ministro que por duas vezes ganhara eleições em seu estado, por pouquíssimos votos. Na recontagem de votos, porém, ele terminou ficando na suplência. Mecias disse que as eleições foram “de fato, tomadas de mim”. Assim, o ministro teria dito que “eleição em Roraima não se ganha, se toma”. O senador esclareceu que assim se passava no tempo do voto impresso e que, com a implantação do voto eletrônico, ele finalmente obteve a vaga.

? Em defesa da minha honra, dos deputados que estavam acompanhando a reunião e do ministro Barroso, fica aqui esse esclarecimento. Quem faz fake news não quer esclarecimento e não busca a verdade ? declarou o senador, acrescentando que a divulgação do vídeo, com as falas descontextualizadas, se constitui em uma verdadeira fake news com objetivos escusos.

O vídeo a que se referiu o senador começou a circular em grupos políticos e rede sociais nessa terça-feira (10), depois de a PEC do Voto Impresso ter sido rejeitada na Câmara dos Deputados. Para os divulgadores do vídeo, as falas reforçariam a crítica ao atual sistema eleitoral.