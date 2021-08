Parlamaz retoma discussões sobre mudanças climáticas

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou em plenário, nesta quarta-feira (11), a reativação dos trabalhos do Parlamento Amazônico (Parlamaz), integrado por nove países da região.

Atual presidente da instituição, Nelsinho Trad lembrou que na próxima sessão de debates do Parlamaz, ainda não agendada, serão discutidos temas relativos às alterações climáticas e à COP 26 - Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, em sua 26ª edição, a ser realizada em Glasgow, na Escócia, entre outubro e novembro deste ano.

— Esse tema está na ordem do dia e, tendo a Amazônia como palco desse horizonte, não poderia ser diferente – afirmou Nelsinho Trad.

Em junho, o Grupo Parlamentar da Organizaçao do Tratado da Cooperação Amazonica elegeu Isabel Henriquez, do Equador, como vice-presidente do Parlamaz, com mandato de dois anos. Também foi definido que a secretaria-executiva da instituição terá um caráter colegiado, sendo integrada por representantes de todas as delegações que fazem parte do Parlamaz.