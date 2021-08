Chico Rodrigues alerta para entrada descontrolada de venezuelanos em RR

Em pronunciamento nesta quarta-feira (11), o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) denunciou a situação em Roraima com o aumento da entrada de refugiados venezuelanos nos últimos dois meses, chegando, em alguns dias, a atingir o número de 800 pessoas que ingressam no território brasileiro. De acordo com o parlamentar, os venezuelanos burlam os controles fronteiriços e entram ilegalmente utilizando rotas alternativas, provocando problemas de todo tipo, tanto sanitários quanto de superlotação dos serviços públicos.

Chico Rodrigues destacou que os esforços do governo estadual e das prefeituras de Pacaraima e Boa Vista se revelam insuficientes diante do descontrole existente atualmente quanto à imigração, apesar da importante atuação do Exército na Operação Acolhida.

— É necessário que o governo federal tome uma decisão que venha a mitigar os efeitos negativos da entrada dos venezuelanos no Brasil, competindo em tudo — na saúde, na educação, na segurança — com os brasileiros que ali vivem — afirmou.

O parlamentar ressaltou que uma das medidas aplicadas nos últimos três anos para reduzir o problema tem sido o envio dos refugiados venezuelanos a outros estados da federação, após o seu cadastramento. No entanto, diante da situação emergencial, denunciada pelas autoridades estaduais e municipais de Roraima, é preciso, segundo Chico Rodrigues, que o governo federal adote ações concretas para pôr um freio à imigração.