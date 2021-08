Confúcio Moura condena descontinuidade de ações no setor público

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (11), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) criticou os gestores municipais, estaduais e nacionais que não dão continuidade a ações e medidas implementadas por seus antecessores. Na opinião dele, esse tipo de postura representa um desperdício e dá a impressão de que cada autoridade dessas 'está descobrindo o Brasil' na hora que assume o mandato.

O senador deu como exemplo de descontinuidade o que acontece no setor que ele chamou de crédito solidário, que financia a atividade profissional de pessoas mais pobres.

Segundo ele, o BNDES, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal não emprestam dinheiro para essa parcela da sociedade, formada por empreendedores informais, cozinheiras, mecânicos, manicures e outros trabalhadores, porque eles não conseguem oferecer garantias, nem se cadastrar nessas instituições financeiras.

O senador disse, ainda, que o mesmo governo responsável por essas instituições financeiras empresta para quem não precisa e concede incentivos fiscais para os ricos, com isenção de impostos. Esse tipo de medida, de acordo com ele, significa que o país deixa de arrecadar 'dinheiro bom'.

— Fica aí, encangando grilo para quem não precisa e também incentivos fiscais vergonhosos, que não são fiscalizados, no decorrer do tempo, se estão dando resultados em troca, com empregos justos e gerando oportunidade para muita gente, lamentou.

Confúcio Moura deu como exemplo de iniciativa voltada para as pessoas mais pobres o Banco do Povo, criado por ele quando prefeito de Ariquemes (RO).

Segundo ele, a instituição, gerida por uma organização da sociedade civil de interesse público, foi constituída com um aporte inicial de R$ 300 mil, para financiar as atividades de trabalhadores mais pobres e de empreendedores informais, e, ao longo do tempo, com outros investimentos, esse montante aumentou.

— A gente precisa definir, com clareza, uma política de Estado, uma política definitiva do microcrédito produtivo e solidário, buscando as inspirações de tantos pesquisadores e economistas do mundo inteiro, defendeu.