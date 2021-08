Aprovada sessão em homenagem aos atletas olímpicos de Tóquio

No final da ordem do dia desta terça-feira (10), o Plenário do Senado aprovou a realização de uma sessão especial em homenagem aos atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio (RQS 1.855/2021). A senadora Leila Barros (sem partido-DF), autora do requerimento, disse que as “Olimpíadas são como um doutorado nos esportes” e destacou o fato de o Brasil ter terminado a disputa na 12ª posição na classificação geral, com sete medalhas de ouro.

— Mesmo diante de todas as dificuldades, o Brasil teve uma participação histórica: a melhor de todos os tempos — destacou Leila, que participou de três Olimpíadas como jogadora de vôlei.

Dom Evaristo Arns

Por sugestão do senador Flávio Arns (Podemos-PR), também foi aprovada a realização de uma sessão especial para lembrar o centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arns (RQS 1.439/2021), que foi arcebispo de São Paulo e se destacou na defesa dos direitos humanos.

Ele nasceu em 14 de setembro de 1921 e morreu em dezembro de 2016. Dom Paulo Evaristo Arns era tio do senador Flávio Arns e se notabilizou pelos trabalhos sociais, pelos livros escritos e pelo combate à ditadura militar (1964-1985). Como arcebispo metropolitano de São Paulo, incentivou a criação das pastorais da Criança e da Pessoa Idosa.

Panaftosa

Os senadores ainda aprovaram a realização de uma sessão especial para celebrar os 70 anos do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária (Panaftosa). De acordo com o senador Wellington Fagundes (PL-MT), autor do requerimento de homenagem (RQS 1.852/2021), a Panaftosa tem prestado “um excelente serviço na cooperação com os países da região na organização, desenvolvimento e fortalecimento dos programas nacionais de prevenção, controle e erradicação de doenças”.

As datas das sessões de homenagem ainda não foram marcadas.