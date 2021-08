CMO vota requerimentos para ouvir ministros sobre Orçamento 2022

Presidente da CMO, Rose de Freitas também quer discutir o tratamento a ser dado no Orçamento para os institutos federais de educação (IFs) - Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) tem reunião prevista para quarta-feira (11), às 13h, com cinco requerimentos na pauta de votações. O objetivo dessas solicitações é discutir o Orçamento Público, seja de forma geral ou em relação a um tema específico — os institutos federais de educação (IFs).



Os requerimentos, todos de autoria da presidente da CMO, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), convidam à comissão os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil; Milton Ribeiro, da Educação; Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional; e Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia.

Rose solicita que os ministros Marcos Pontes, Rogério Marinho e Milton Ribeiro discutam o tratamento que será dado no Orçamento para os institutos federais de educação (IFs). Para o senador licenciado Ciro Nogueira, ela solicita a discussão do panorama mais geral do projeto da LOA 2022.

Em outro requerimento, Rose de Freitas convida Bruno Funchal para debater na CMO o cenário econômico e fiscal do projeto da LOA 2022. Funchal é secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia.

O governo federal tem até o final de agosto para enviar ao Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022. O documento tem de seguir o que aponta a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022, aprovada pelo Congresso em julho prevendo deficit fiscal de até R$ 177,5 bilhões e salário mínimo de R$ 1.147 para o ano que vem.

A reunião da CMO será semipresencial, sendo realizado simultaneamente de forma remota e no Plenário 2 do Anexo 2 da Câmara.