Para Marcos Rogério, quem comete atos antidemocráticos é o STF, não Bolsonaro

Em pronunciamento, nesta terça-feira (10), o senador Marcos Rogério (DEM-RO) afirmou que as elites brasileiras não aceitam até hoje a eleição do presidente Jair Bolsonaro e por isso o acusam de antidemocrático, quando, na sua opinião, não é ele, mas o Supremo Tribunal Federal que tem atentado contra a democracia.

— O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, se imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Executivo e do Legislativo, disse.

Para o parlamentar, a eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um abalo contundente nas estruturas dominantes do Brasil, que consideravam ter a previsibilidade e o controle dos rumos do poder. Segundo ele, como o povo brasileiro elegeu um mandatário diferente do modelo estabelecido pelo establishment, esses setores dominantes procuram sistematicamente enfraquecer o seu governo e rejeitar a escolha popular.

Marcos Rogério considera que em um mundo ideal, Bolsonaro deveria evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto, mas, em sua opinião, é difícil exigir isso diante da atitude de instituições que, ainda de forma sutil e aparentemente técnica e sofisticada, lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora de suas atribuições.

Assim, destaca o parlamentar, o presidente não tem outra alternativa que não a de continuar sendo expressão da voz popular, que não está satisfeita com as ações de ministros do STF.