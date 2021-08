Confúcio Moura defende realização do Enem

O senador afirmou que o Ministério da Educação precisa definir logo as datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - Reprodução/TV Senado

Em pronunciamento nesta terça-feira (10), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele afirmou que o Ministério da Educação precisa fazer "definições claras" sobre o exame, como as que se referem aos seus editais e às suas datas. Segundo o parlamentar, a pandemia está "caminhando para um controle" e já é possível promover o Enem, com uso de máscaras e medidas de distanciamento.

— É necessário [o Ministério da Educação] definir claramente sobre o Enem, sua prova, sua data — declarou ele, ressaltando a importância desse exame para o acesso ao ensino superior.

Confúcio Moura também defendeu o sistema de cotas nas universidades públicas, por permitir o ingresso de uma maior quantidade de negros e índios, entre outros. E também apontou a necessidade de manutenção dos financiamentos para os estudantes que ingressam em cursos universitários privadas e não têm condições de pagar as mensalidades. O senador reiterou que a educação é tema prioritário em seu seu mandato.